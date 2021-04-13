民視八點檔《多情城市》坐穩收視率第一，近期張家瑋飾演「李文真」將華麗回歸，一改過往歇斯底里的控制狂性格，這回走有血有肉、感性個性，她表示原以為休息3個禮拜會找不到「李文真」，沒想到角色安排讓她休息3周，剛好更符合角色的心境，也用拍戲空檔看了很多電影跟影集，對角色詮釋上很有幫助。

張家瑋透露，回歸戲中與黃文星跳舞，她表示自己很久沒跳國標，但聽到音樂一下，過去參加《舞力全開》節目所練的舞感全都找回來。從沒跳過國標的黃文星，第一次就獻給《多情城市》，本來很緊張，加上在外景拍攝，原想搞笑讓現場輕鬆點，沒想到張家瑋非常投入跳舞，他說幸好有專業舞蹈老師指導，拍攝過程很順利，張家瑋也給黃文星打了90分的高分。

張家瑋日前休息空檔，在社群平台Po煮東西的照片，結果有網友留言「請教一下你私底下是不是恰趴趴」，讓她哭笑不得。張家瑋分享休息的空檔除了拍攝youtube短影音，她還開啟podcast頻道，她開心自己樂於嘗試新的事物，儘管感情維持單身狀態，但樂在工作，把自己的狀態維持得很好，等待有人緣人敲門。

張家瑋在《多情城市》中跳國標舞，開心找回舞感。（民視提供）

《多情城市》中黃文星（右）跟夏宇禾（左）在餐廳碰到張家瑋。（民視提供）

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