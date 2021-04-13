漢來美食近日與高雄市立圖書總館合作「品好書、讀好味」高雄一百台菜美食節活動。（柯宗緯攝）

漢來美食近日與高雄市立圖書總館合作「品好書、讀好味」高雄一百台菜美食節活動。（柯宗緯攝）

漢來美食近日與高雄市立圖書總館合作「品好書、讀好味」高雄一百台菜美食節活動，漢來福園台菜餐廳的主廚王誌雄不但走訪產地、蒐羅在地食材，更走進圖書館裡翻閱相關書籍考證台菜脈絡，只為挖掘出高雄的食材寶藏，做出讓人會心一笑的老味道。

今年是高雄改制更名屆滿100年，從日據時代的「打狗」蛻變成為今日的「高雄」，這個歷史算不上長；卻擁有獨特海洋性格的城市，其實擁有許多為人熟知、卻未曾留意的在地好食材和讓人津津樂道的好料理。

走過百年歷史，許多經得起時代考驗的好味道，其實就是原料就地取材；當地傳統烹飪的菜餚，譬如虱目魚飯、魷魚海鮮羹、清燉羊肉湯都是異鄉遊子記憶裡的美食。

高雄是海港城市，鄰近古都台南，早年還有許多自離島澎湖遷徙而來的移民，造就出高雄的海鮮料理受到台南和澎湖料理的影響頗深，在口味上也有著南部偏甜的特色。

此次，王誌雄師傅開出的10道經典手路菜，以10人起桌，定價很親民，每桌只要12,000元(含服務費)，光是迎賓開胃菜就有五道：蜜汁秋刀魚、田寮放山雞、醬香活白蝦，還有用土雞蛋蛋皮包裹茄萣烏魚子做成的黃金美拍檔，以及黑鮪魚生魚片。

熱食料理則完整呈現南部辦桌席菜的精華，「生炒魷魚海鮮羹」完美融合了台南生炒鱔魚的嗆鍋做法和辦桌菜裡不可或缺的海鮮羹；「五香巧手龍虎斑」用的是高雄永安專業養殖每隻都重達1公斤的石斑魚。

王師傅說，這個大小的石斑魚肉質是最有彈性、最好吃的，做法上也不花俏，片成適口的魚塊只用蒜頭、五香粉和醬油醃泡一下，再沾上薄粉酥炸，吃的就是魚肉的Q彈和鮮甜。

芋頭鴨雖然是一道傳統的粵菜，但在南部的辦桌席上卻也是熟面孔，追究其原因，主要還是因為食材取得之便。高雄甲仙的芋頭名聞遐邇，早年養鴨也是在地重點畜業之一，因此餐桌上不乏用芋頭和鴨肉做成的料理。這道「芋頭鴨盒佐肋排」則是王師傅發揮創意讓菜色更精緻、升級的作品。

而同樣來自高雄永安的特色水產還有最能代表南台灣的魚種-虱目魚做出的「紅麴虱目魚鍋燒飯」。這一小盅飯用料頗講究，裡頭除了用紅麴醃過再煎炸的虱目魚，還有用來自美濃147號香米煮的米飯和上爆香的五花肉、香菇、蝦米和甲仙的季節鮮筍，食材共冶一鍋，上桌掀蓋，香氣撲鼻而上。

即日起至4月底，高市圖臉書及官網並舉辦打卡抽抽樂活動，讀者只要在總館3樓「高雄一百.台菜之美」主題書展拍照打卡，就能獲得精美文創小禮物及參加美食抽獎活動，獎品有漢來福園台菜海鮮餐廳的鄉庭白斬雞、總圖精選台菜辦桌個人式套餐等。

(中時 )