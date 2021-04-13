水情持續不樂觀，經濟部水利署中區水資源局，近日在苗栗市靠近後龍溪的舊經國路路段，開挖10口抗旱井。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗地區水情嚴峻，經濟部水利署中區水資源局，近日在苗栗市靠近後龍溪的舊經國路路段，開挖10口抗旱井，卻引發附近居民質疑會造成地層下陷。苗栗縣政府水利處駁斥抗旱井會造成地層下陷的說法，強調舊經國路原先就有觀測井，地下屬礫石層，地質相當穩定，請民眾放心。

旱象未解，苗栗縣竹南、頭份及後龍部分地區已經實施分區限水政策，最近有民眾在後龍溪畔的舊經國路旁，發現有施工人員新開挖10口水井，痛批施工單位未通知附近居民，居民擔心井挖了，若長期抽地下水將導致地層下陷，危及居住安全。

水利處回應，因水情持續不樂觀必須開拓水源，中水局災害緊急應變，向縣府申請在舊經國路新鑿10口深達50公尺的抗旱井，其中7口已正在施工，而10口井預計4月底完工後，每天可提供1萬噸的民生用水，此水源屬於緊急用水，水情紓解就會封井備用。

水利處表示，舊經國路先前已設有觀測井監控，中區水資源局表示在開挖前已經做過安全評估，開挖地點屬於後龍溪舊堤防後方，地下屬於礫石層，地質相當穩定，這些水是伏流水，不會造成地層下陷，將來10口井也不會同時抽水，請民眾放心。

水利處表示，開挖的地下水經過水公司的快濾系統，再經水公司幹管供應苗栗市用水，不會給外縣市使用，考量水公司快濾系統的容量，計畫1天供應約3000噸，苗縣府也會設濾水設備供應30噸用水。環保局13日到場採樣並監測，初步檢測水質PH值是7點多。

(中時 )