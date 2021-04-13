柳大謙與妻子簡秀如攜手一起離開教壇、踏入商場，完成自己的創業夢。（本人提供）

「人在床上，錢在網上；手指一點，就進你的帳上。」這打動人心的創業金句，就是出自於東森集團市場經營總顧問柳大謙的口中。柳大謙投入東森集團「網路開店包」的生意，不到1年創下3個網店帳號都成為皇冠級經銷商的紀錄，月收入更是直逼600萬元，成為東森網路開店事業的新傳奇。

柳大謙出生於雲林鄉下，從小成績名列前茅，但考慮到家境問題，選擇了公費嘉義師專、畢業後更擔任起一名小學教師。即便捧著人人稱羨的鐵飯碗，柳大謙的腦中卻忘不掉從小看著父母親身兼多職為生活打拼的身影，一直很想棄教從商、靠自己的力量創業，終於在執教12年後，與妻子簡秀如攜手一起離開教壇、踏入商場。

離開教職以後，柳大謙不只有「創業夢」，還非常「斜槓」，從踏入餐飲業，運動娛樂業，房地產法拍市場，健康食品直銷，淨水器經銷，新上市股票買賣等，就像是遺傳了父母親做生意的天份，總是能在各領域獲得不少的收穫。對此，柳大謙很謙虛的表示，其實很多朋友都誤以為我做什麼事業都很成功，但正確來說應該是「我無論做什麼事，一定要做到成功為止」，而且踏出社會33年來，運氣真的很好，一路有貴人引路，還有妻子總是默默支持、一路相挺。

在2020年春天，是柳大謙職涯高峰的新起點。他的好友，東森新連鎖加盟主、也是阿拉斯加團隊創辦人廖國丞邀請他擔任團隊總顧問，主要負責團隊教育訓練。當時他赫然發現東森集團，挾著近30年的電視購物與電商實力，整合百貨公司與量販店的近百萬種商品，以「自用省錢，分享賺錢」為基礎，成立一個「網路開店」的全新商業模式，成為一個入門門檻最低的全民創業選擇。

柳大謙指出，和東森一起網路創業的特色在於，從產品開發，線下物流，線上金流，會計系統，客戶服務與媒體廣告等，全數由東森集團為加盟主打造一條龍的服務，讓所有想要網路創業的人排除害怕麻煩的瑣事，用最小的成本和最簡單的方式來解決所有創業難題，輕鬆一圓老闆夢。同時，2020年當時正值新冠肺炎肆虐全球之時，零接觸的宅經濟趁勢竄起，電商平台生意更是一飛衝天，柳大謙也嗅出「網路開店包」的商機可期。

於是，柳大謙打電話給時常網路購物、甚至透過網路賣東西的兒子來徵詢他的意見，父子倆就這樣研究了兩個多小時，確認「網路開店包」這商機非常大。柳大謙說，「重點是在東森電視購物和網路商城買過東西的會員有900萬人、申購開店包的卻僅有3萬多人，代表還有相當寬廣的成長空間，而且該網連通系統已經成立、運行2年多，各項技術已經相當成熟，趁著疫情帶動的宅經濟，讓未來5至10年都是非常好的創業良機，於是父子倆決定一同投入東森事業。

柳大謙也分享他的創業秘訣，就是「頭要冷心要熱」、「積極不要心急」，穩穩地要先規劃戰略，並且用最正確、最省力的方式開始，同時，他運用自己對數字的敏感度，以及過去曾經營組織帶團隊的經驗，成立龍族團隊（Dragons）並研究出最簡單的操作模式「3-4-6創富計畫」，再結合團隊的靈魂課程「16888線上商學院」來育才留才，果然勢如破竹獲得佳績，一路破紀錄的挑戰聘階，不到1年的時間，創下東森第一位「三家網店都上皇冠」的驚人新紀錄。

(中時 )