針對中華民國婦女聯合會（婦聯會）今（13）於台北高等行政法院準備程序庭，批評內政部違反誠信原則、逼迫其僅得成立政黨1事，內政部回應，3年前婦聯會擬簽訂行政契約，並同意政治團體解散、另行成立基金會，卻因內部反悔而破局，內政部後續依政黨法規定要求該會轉型，嗣後因其未依法辦理而廢止立案，但主委雷倩及律師團卻多次當庭表示絕不解散，還聲稱婦聯會不需受相關法律規範，「如果要談誠信，那婦聯會顯然更無誠信可言」！

內政部說明，政黨法自2017年12月6日公布施行後，原依人民團體法規定成立的政治團體必須依政黨法第43條第2項落日條款規定，於2年內修正章程轉換為政黨，屆期未轉換者，內政部僅得依法廢止立案。

婦聯會因內部長期無法達成共識，遲至2019年10月16日召開會員代表大會才作成不轉換為政黨，另行成立基金會的決議，造成其不及完成申請，錯失轉型機會，如今卻把延宕的責任推給內政部，對於婦聯會律師團反覆以並未正式簽訂毫無效力的契約，遮掩該會內部長期無法達成轉型共識問題的行為，內政部表示難以理解。

內政部強調，有關要求政治團體限期改善及廢止立案的處分，均依政黨法規定辦理，期待台北高等行政法院能本於法律專業，專注於行政處分合法性的判斷，勿受任意扭曲法律解釋的風向影響，而被模糊本案焦點。

(中時 )