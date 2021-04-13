企業為了留住好人才，員工福利推陳出新，除了常見的獎金、供餐，飯店業更推出總統套房免費住，犒賞員工一整年的辛勞。香格里拉台北遠東國際大飯店員工至海內外100多家香格里拉飯店，皆能以市價2~3折享有住房優惠。另外提供給員工的高規模生日福利，則讓同仁在期待生日到來之際，也感受到台北遠東對員工生日的重視。

位於台北市精華地段、鄰近台北101大樓的香格里拉台北遠東國際大飯店，20年來屢獲國內外各項評艦優勝，2009年被評選為世界20大商務飯店第2名，多次榮獲國內「績優健康職場認證」與「勞動安全獎」肯定，近期更獲2017年Business Traveller Awards台北最佳商務旅館之殊榮。

HR部門主任陳漢禹表示，同仁生日時可享受免費住房，住宿房型採抽籤方式，連最高級的總統套房也有機會抽中，同時還有生日禮金、生日用餐5折優惠等，讓同仁可在生日時邀請親朋好友享受飯店裡各家知名餐廳的美食。

香格里拉台北遠東國際大飯店總統套房主打典雅的中式傢具，訂價22萬6800元(不含服務費)，擁68坪的寬敞空間，包含獨立客廳、飯廳、小廚房、寬敞臥室、另附管家服務，配備50 英吋電槳電視機、Bose 音響系統、三角鋼琴，創造引人入勝的空間氛圍。員工年年都有抽獎機會，0元入住總統套房不是夢。

同樣推出員工住房優惠的五星飯店還有台北美福飯店，台北美福大飯店為2016年台灣自創品牌的五星級國際飯店，並分別於2016及2017年獲得世界奢華酒店及世界旅遊酒店組織的獎項肯定。人資部經理王崇任表示，美福的福利全方位照顧員工的食衣住行育樂。

在食的部分，有免費員工餐廳，同時包括飯店住宿、旗下餐廳、集團超市(美福食集)等均有員工折扣，且有不定期團購超值優惠。

(中時新聞網)