來到4月中旬，緊接著5/5就是立夏，熱情的夏天蓄勢待發，星座運勢老師艾菲爾在FB粉絲團分享，雙子座、射手座、雙魚座、水瓶座在5/5前運勢越來越旺，遠離霉運，尤其第一名的水瓶座可說是苦盡甘來，迎來吉星高照的大好運，還有機會獲得額外的錢財，令人羨慕。

▍第四名：雙子座

5/5立夏來臨前，雙子座會迎來福祿雙收的大好運勢，貴人運銳不可擋，事業上有神隊友助你一臂之力，讓你有機會在工作舞台上發光發熱，有望升官加薪，事業和財運在此時到達巔峰，洗去前陣子的所有不愉快，帶來的都是開心、歡樂的好運氣。感情方面，身邊一直不乏追求者的你，別再四處觀望、猶疑不定，主動出擊或是釋出想交往的意願讓對方知道，可別讓對方跑掉了，這個世界上可是沒有後悔藥的！

▍第三名：射手座

5/5立夏之前，木星即將進駐到射手座的家庭宮位，你會開始思考自己是否能在工作、感情、生涯規劃取得平衡點。這段時間親朋好友是你的貴人，他們會為你的決定加油打氣，並提供實質的幫助，讓你感受到滿滿的祝福，更有動力執行夢想。單身的你，不妨仔細觀察身邊是否藏著愛慕者，很有可能在夏天來臨之前，手牽手一起脫單。

▍第二名：雙魚座

5/5立夏來臨前，雙魚座在職場上有貴人相助，遇到瓶頸時，也有人在旁提點給予建議，還會幫你介紹人脈，使你在各個領域都有專業人士相助，不管做什麼都得心應手。如果感情一直處於低迷狀態，想要突破現狀，可以試著打破過往的約會模式，參加從來都沒有想過的活動，為感情增溫，單身的你，桃花會出現在職場，有革命情感的你們可能會擦出愛的火花。

▍第一名：水瓶座

5/5立夏來臨前，水瓶座會迎來吉星高照的大好運，將有機會重新翻轉他人對你的誤解，過去受到的誤會與委屈，或是在職場上受到小人迫害的情況能獲得緩解，所有的事情都向著美好的一面前進，財運同時也受到吉星加持，有加薪或獲得獎金的機會，也可能回收之前借給他人的欠款。單身的你有望與心儀已久的對象展開約會，記得積極把握機會，談一場轟轟烈烈的夏日戀愛。有伴者感情穩定順利的話，倒是可以考慮當個夏日新娘。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「 塔羅牌老師艾菲爾 」粉絲團】

(中時新聞網)