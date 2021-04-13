SBL超級籃球聯賽今天公布由台銀洋將艾爾文獲選三月最佳球員獎。台銀在三月的10場賽事中拿下6勝，艾爾文( Zak Irvin )場均貢獻19.2分、8.7籃板、5.5助攻、1.9抄截、0.3阻攻。

對於獲選為三月最佳球員，艾爾文表示，「非常開心能獲得此項殊榮，感謝隊友和教練給予我的信任，他們才是我成功的重要原因！」將獲選功勞歸於團隊，並且喊話下一個目標就是總冠軍。

台銀教練陳國維對艾爾文的表現讚譽有加，「艾爾文是一名很受教的球員，不管遇到什麼問題和困難，他都能快速地調整自己，並在下一場比賽達成球隊對他的期望。」教練也非常感謝艾爾文能盡力發揮自己的力量，和隊友一起打出好成績，希望接下來的例行賽，也能和大家一起努力完成球隊的目標！

目前台灣啤酒已提前取得例行賽第一，裕隆納智捷和台銀也確定晉級季後賽，將由桃園璞園及高雄九太爭奪季後賽最後一個席位。

(中時 )