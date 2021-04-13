渣打銀行13日發布2021年第2季全球投資市場展望，在人民幣匯率方面，渣打銀行財富管理處主管陳太齡指出，人民幣匯率最近相對疲軟，主要受到大陸官方釋出緊縮訊號，但無論實質收益率或整個經濟復甦情形，大陸經濟表現是可期的。他說雖然最近人民幣兌美元匯價在6.5價位盤整，但認為第2季仍有機會下測到6.3水準，之後可能伴隨其他國家經濟跟進復甦再回到6.45到6.5水位。

在美元方面，渣打銀行表示，短期內利差攀升支續美元反彈，未來3個月適度看漲美元，美元指數可能在92至94點區間震盪；但預期這種情況不會持續。當稍後各地疫苗接種速度逐漸跟上，且美國經濟復甦帶動其它地區，與美國之間的利差與經濟動能仍未明顯擴大，資金可能再度流向美國以外地區尋求報酬機會。

同時面對美國聯準會（Fed）維持寬鬆政策，預算和貿易赤字飆升，也使投資人對美元前景較為謹慎。因此中長期而言，預期美元將回到偏軟格局，未來12個月，相對看好澳幣、英鎊、人民幣及歐元表現。

(旺報 )