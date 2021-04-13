英國廣播公司（BBC）大篇幅報導菲立普親王辭世新聞，臨時換掉周五晚間黃金時段節目，惹怒英國民眾，英媒昨（12）日報導，BBC一共收到超過10萬件申訴，創下英國電視史上的申訴紀錄。
英國《太陽報》（The Sun）報導，BBC加碼報導菲立普親王辭世的方式收到超過10萬人申訴，報導指出，菲立普辭世特輯節目已經打破英國電視史紀錄，成為英國史上「最受抱怨」的節目，前一次紀錄是2005年同樣在BBC播映的音樂劇《Jerry Springer: The Opera》，當時收到6.3萬人申訴。
英國《獨立報》（Independent）報導，白金漢宮9日中午宣布親王辭世消息後，BBC就撤掉BBC ONE、BBC TWO 2台的所有排定節目，播映菲立普特輯節目，周五晚間常春電視連續劇「東倫敦人」（EastEnders）及「廚神當道」（MasterChef）等黃金時段節目也被換掉，廣播台BBC Radio 4、BBC Radio 5 Live也全面改談論菲立普辭世效應。
排山倒海的菲立普節目惹怒英國觀眾，許多人向BBC投訴，迫使BBC在新聞網站上開設申訴專區，直到11日才撤下，BBC ONE、BBC TWO 2的收視率也狂掉6%、65%。
針對申訴創紀錄，BBC回應：「我們對於我們的報導以及值此國家重要時刻所扮演的角色感到驕傲。」不過拒絕證實是否收到10萬人申訴。
有趣的是，BBC申訴案件創紀錄的消息引起英國民眾正反議論，不少網友力挺BBC，認為菲立普親王將一生奉獻給國家，他過世的新聞只影響幾天電視節目表，認為抱怨的人「相當糟糕」；有網友認為因BBC的節目長知識，讓他們更認識菲立普的生前作為，批評那些只因為看不到「廚神當道」就抱怨的人，「這些人的生活也太可悲。」
也有網友解釋自己本身擁護王室，但真的沒必要這樣全天候放送菲立普的新聞。另外也有人提出中性看法，認為不想看就轉台，或是轉戰網飛（Netflix），對於還有10萬人特地上網申訴填單感到不可置信。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。