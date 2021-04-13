英國廣播公司（BBC）大篇幅報導菲立普親王辭世新聞，臨時換掉周五晚間黃金時段節目，惹怒英國民眾，英媒昨（12）日報導，BBC一共收到超過10萬件申訴，創下英國電視史上的申訴紀錄。

BBC報導菲立普親王辭世。

英國《太陽報》（The Sun）報導，BBC加碼報導菲立普親王辭世的方式收到超過10萬人申訴，報導指出，菲立普辭世特輯節目已經打破英國電視史紀錄，成為英國史上「最受抱怨」的節目，前一次紀錄是2005年同樣在BBC播映的音樂劇《Jerry Springer: The Opera》，當時收到6.3萬人申訴。

英國《獨立報》（Independent）報導，白金漢宮9日中午宣布親王辭世消息後，BBC就撤掉BBC ONE、BBC TWO 2台的所有排定節目，播映菲立普特輯節目，周五晚間常春電視連續劇「東倫敦人」（EastEnders）及「廚神當道」（MasterChef）等黃金時段節目也被換掉，廣播台BBC Radio 4、BBC Radio 5 Live也全面改談論菲立普辭世效應。

排山倒海的菲立普節目惹怒英國觀眾，許多人向BBC投訴，迫使BBC在新聞網站上開設申訴專區，直到11日才撤下，BBC ONE、BBC TWO 2的收視率也狂掉6%、65%。

針對申訴創紀錄，BBC回應：「我們對於我們的報導以及值此國家重要時刻所扮演的角色感到驕傲。」不過拒絕證實是否收到10萬人申訴。

有趣的是，BBC申訴案件創紀錄的消息引起英國民眾正反議論，不少網友力挺BBC，認為菲立普親王將一生奉獻給國家，他過世的新聞只影響幾天電視節目表，認為抱怨的人「相當糟糕」；有網友認為因BBC的節目長知識，讓他們更認識菲立普的生前作為，批評那些只因為看不到「廚神當道」就抱怨的人，「這些人的生活也太可悲。」

Well I was glad about all the coverage , and learned a huge amount that I’m glad to know about HRH. It’s quite sad all the good stuff he did yet never got much credit because no one knew. On the other hand even more respect to him for simply doing stuff not for personal glory. — Yvonne Hooper (@YvonneHooper20) April 12, 2021

也有網友解釋自己本身擁護王室，但真的沒必要這樣全天候放送菲立普的新聞。另外也有人提出中性看法，認為不想看就轉台，或是轉戰網飛（Netflix），對於還有10萬人特地上網申訴填單感到不可置信。

(中時新聞網)