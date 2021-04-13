邀請知名作家曾陽晴主講「說對愛的語言-婚姻家庭美滿，工作更幸福」。（台中市家庭教育中心提供）

教育局表示，希望未來有更多企業加入「友善家庭企業聯盟」，共同推動家庭教育。（台中市家庭教育中心提供）

近百位員工自行報名參加，一同學習家庭經營之道。（台中市家庭教育中心提供）

台中市家庭教育中心於13日結合愛爾蘭速聯股份有限公司台灣分公司，辦理「友善家庭企業聯盟推動方案」，邀請知名作家曾陽晴主講「說對愛的語言-婚姻家庭美滿，工作更幸福」，在公司的支持下近百位員工自行報名參加，一同學習家庭經營之道。

家庭是塑造一個人的主要場所，是學校教育、終身教育的重要根基，但工商社會家長忙於生計，陪伴孩子的時間都不夠，還要特別安排時間去學習實在不容易。

台中市家庭教育中心配合教育部自110年起試辦「友善家庭企業聯盟推動方案」，希望能結合企業、員工社團共同推動家庭教育，可以依照企業需求，舉凡假日親子、家庭日活動、婚姻性平課程、講座、成長團體…等，用多元、彈性、客製化的方式將家庭教育輸送到職場。

講座活潑生動，講師用自身和太太互動經驗分享，人們常用自己，而非對方喜歡的方式表達愛，以致感情浪漫甜蜜轉趨平淡，甚至多起衝突，讓學員了解「愛的語言」的重要性；學員表示聽到講師的分享，深切感受到好好說話真的很重要，用同理心、正向語言溝通，對家庭及職場人際關係都有幫助。

教育局表示，希望未來有更多企業加入「友善家庭企業聯盟」，共同推動家庭教育，促進工作與家庭生活平衡，達成「職場-家庭」互益雙贏，並有效將家庭教育資源輸送到職場。

(中時 )