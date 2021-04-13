因為新冠肺炎全球大流行延期一年的東京奧運，不知不覺距離正式開幕已經倒數101天，雖然疫苗已經問世，民調中仍有72%的民眾希望本屆東奧取消再度延期。

東京奧運剩下3個多月就要開幕，但仍有許多懸而未決的事情，特別是日本當地，只要一解除緊急事態，疫情就又再度反撲，政府只得再度進入緊急事態，還有許多民眾尚未施打新冠肺炎疫苗，加上奧運測試賽因為外籍技術委員無法入境日本，也讓測試賽停擺。

日本《共同通訊社》本周一公佈一份民調，超過七成民眾認為應該延後或取消這次東京奧運，《共同通訊社》指出，因為第四波疫情，加上疫苗接種的進度緩慢，民調中有39.2％的受訪者相信東京奧運及帕運應該要取消，32.8％的人覺得應該要調整比賽日期，覺得應該如起舉行的僅24.5％。

根據《華爾街日報》，日本目前僅1%人口施打新冠疫苗，《共同通訊社》的電訪民調也顯示，60％民眾很不滿意目前接種疫苗的進度，至於東京奧運聖火傳遞，也只有13.2％贊成繼續進行，49.3％認為在疫情嚴重的地區就避開，35.9％覺得應該要完全取消，不過東奧聖火傳遞已經於上月25日展開。

(中時 )