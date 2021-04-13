有感於營建混凝土遭隨意棄置的案件增多，且環保人員在裁罰時常沒有具體、統一的評定標準，業者進行分類時也很頭痛，台中市政府環保局率全國之先，訂定「營建混合物混雜比例適用行政處分原則」，規範營建廢棄物內含的瀝青、玻璃等不得超過規定比例，否則將移送偵辦。

台中市環保局長陳宏益表示，營建類混凝土廢棄物主管機關包括營建署、環保署，其中，營建署對營建廢棄物的規範是裡面不能含有任何垃圾，環保署則未提出具體檢驗標準，一切檢驗標準都依照個人觀感，使得有些土石方還算乾淨、業者卻被移送法辦，有的土石方很髒、業者卻只被處以行政裁罰，相當不公平。

為解決此問題，同時提供業者分類時的參考依據，台中市環保局決定率全國之先訂定「營建混合物混雜比例適用行政處分原則」，陳宏益說，營建混凝土中難免會含有些許木屑、裝潢材料等，要確實與混凝土區分有難度，環保人員實地到處理機構了解土資場處理情況、採樣處理機構的土石並與專家研商後，擬定適宜的土石混雜比例。

此原則規定土石混雜比例為，土石內可含有瀝青混凝土類占總數量最高10％、玻璃類可占2％，其他雜質則可占2％。陳宏益說，包括瀝青混凝土、玻璃等都非垃圾、不會發臭，且在營建土石幾乎都會存在，此比例為可包容的範圍，若業者被發現超過比例則將移送檢警機關偵辦。

「營建混合物混雜比例適用行政處分原則」已於去年2月發函環保署核備，並於去年6月開始執行，至今已有3件違反規定者遭移送。

(中時 )