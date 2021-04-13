網路家庭旗下商店街推動數位轉型有成，站上目前已累積超過12萬家網店進駐，商店街表示，接下來將針對21大類商品12個月成交手續費0％優惠，店家只需要支付一次性的開店方案費36,000元即能享有0％成交費的優惠，有望帶動全台中小企業搶進。

商店街營運長黃淑琳指出，網路開店、拓展線上生意已是台灣所有中小企業零售銷售顯學。然而一片網路銷售價格競爭紅海中，成本是店家最需要在意且精打細算的項目，很多店家在平台削價競爭與多項服務費用抽成下，即使營業額大，也沒有幫助店家賺到實質營收。

商店街表示，這次推出優惠網路開店方案，主要補助在各商品類別的成交費，在商店街平台中，店家依自身需求選擇加入的開店方案，共有21大類商品優惠一年0％免抽成、9大類商品享有2％成交費，單一筆訂單成交，商店街將收取最高2％～4％費用（成交費+金流費）。

商店街表示，相較其他開店平台，多項固定行銷活動費、金流費等加總後，總收取費用最高約13％以上，店家若以月營業額100萬來計算，單月至少產生9萬的獲利差異，PChome商店街將獲利反饋於店家，才能協助店家在e化轉型中永續經營。

商店街表示，除了開店優惠以外，也同步在輔導全台中小企業e化轉型分析中發現，其中有近50％的店家亦同時經營實體店，不僅增加通路和拓展客群，也能增加商品搜尋的能見度。

結合商店街站上數據分析全台六都中小企業的數位轉型指數發現，以新北市擁有11.47％的中小企業在網路開店比例最高，第二名則是台中市，也有9.76％的中小企業同時在網路上做生意，緊追在後的台北市中小企業以8.88％些微差距，領先桃園市的8.41％，顯見全台的數位轉型發展已突破六都的人口數和區域面積等限制因素，並在去年的疫情因素催化激增中。

商店街深入在地，於4/16（五）台中、4/21（三）台北舉行開店補助方案說明會，包含完整運用網路結合完整金物流資源、行動支付功能、網促導流系統等數位知能說明，助各地實體店與中小企業參與數位轉型。

(工商 )