海光3月稅後淨利為0.39億元 每股EPS為0.22元 17:232021/04/13 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鋼筋大廠海光（2038）3月份營收為9.31億元、年增23％，單月稅前盈餘為0.5億元，單月稅後淨利為0.39億元，每股EPS為0.22元。 群創 2月自結EPS 0.22元 《國際經濟》英國2月GDP成長0.4％ 1月上修為萎縮2.2％ (工商 ) #海光 #稅後淨利 #EPS #鋼筋 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 老壽險公司轉型 中壽首季資金成本低於3％ 19:102021/04/13 財經 5月報稅季 3種稅開徵 04:102021/04/13 金融．稅務 上海銀高資產財管 5月上陣 04:102021/04/13 金融．稅務 終於！金管會核准首家壽險可發現金股利 19:452021/04/13 財經 華紙Q1每股賺0.09元 18:552021/04/13 財經 股市佳 使產險業第一季獲利佳 20:002021/04/13 財經 電信三雄Q1獲利 超越財測 04:102021/04/13 產業．科技 邑錡股價狂飆 提前公布單月獲利 19:582021/04/13 財經 送件轉上市激勵 三商家購重返百元 17:592021/04/13 財經 1分鐘讀財經》三星高層專機來台搶料 快閃會見3大廠 08:242021/04/13 財經 陽信銀 首季每股稅前賺0.4元 04:102021/04/13 金融．稅務 財經熱門新聞 台積電恐斷鏈 媒體人爆真相：台灣慘了 - 財經 全球晶片缺爆誰害的？華為爆兇手是這國 - 財經 群創遭外資恐怖追殺 面板股散戶要逃命？專家給答案 - 財經 3月出口旺爆 台灣經濟變好？謝金河曝小黃運將驚吐1句 - 財經 台股驚現「墓碑」爆天量殺尾 散戶下一步別做錯 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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