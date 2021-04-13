鋼筋大廠海光（2038）3月份營收為9.31億元、年增23％，單月稅前盈餘為0.5億元，單月稅後淨利為0.39億元，每股EPS為0.22元。

群創 2月自結EPS 0.22元
《國際經濟》英國2月GDP成長0.4％ 1月上修為萎縮2.2％

(工商 )

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