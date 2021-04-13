國際美元居高震盪，台股13日「萬七」又是一閃就過，且開高走低收小黑，外資仍站在賣方，新台幣與台股同步先升後貶，最後上演股匯雙跌，終場收在28.465元1美元，貶值0.6分，已連續四個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量6.33億美元。

外匯交易員指出，國際美元指數續在92之上整理，且台股再攻「萬七」（17,000點），但仍然一閃就過無力站穩，尾盤下殺跌34點，外資在台股續小幅賣超新台幣17億元，在匯市則是有買有賣，方向並不明顯，上午主要因出口商拋匯，使得新台幣偏升，但升勢相對減弱，盤中最高價僅28.43元，低於前一個交易日的28.415元。

外匯交易員認為，近來外資延續換股操作，調節持股配置，進出相當不明顯，反應在匯市成交量縮小，主要是出口創高，出口商拋美元的需求不時進場，也沒在管什麼月底不月底，拿到美元貨款就丟到匯市，新台幣因此具固定支撐，走低時貶幅多受到壓抑。國際上暫時沒有新的訊息提供指引，預料新台幣短線將在目前區間上下整理格局居多。

(工商 )