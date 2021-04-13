萬海航運2021年有10艘新造船與5艘現成船交船，公司為進一步提供客戶更完善及便捷的西印市場運送服務，將自4月30日起，開闢香港/越南/西印航線（CI8）。由於今年運費水平高，屬於全航線獲利狀態，萬海單獨開闢的新航線將為公司增添營收與獲利。

新航線將配置4艘實裝約2,100箱（20呎櫃）船舶擔任定期巡航服務，巡航一次共計28天，沿線的靠港順序為：香港(HONG KONG) - 南沙(NANSHA) - 蓋梅(CAI MEP) - 巴生北港(PORT KLANG NORTH PORT) - 孟買(NHAVA SHEVA) - 可倫坡(COLOMBO) - 巴生北港(PORT KLANG NORTH PORT) - 峴港(DA NANG) - 海防(HAIPHONG) - 香港(HONG KONG)。

此航線乃萬海航運為優化亞洲區間至西印市場的航線佈局之一，除提供更廣泛便利的裝船港選擇外，並且可以縮短運送時間，迎合客戶的航運貿易需求。

(工商 )