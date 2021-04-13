李翊君日前在高雄不慎摔傷，上周末在台南舉辦「2021翊如既往巡迴演唱會」，忍痛將高跟鞋換成平底鞋，李翊君笑說自己原形畢露，演出前經紀人還交代她演唱時稍微走動就好，但她一上台看見滿場歌迷的熱情，腎上腺素激發，也認為首度在台南開唱，一定要帶給歌迷朋友們最精彩的表演，演出現場不顧腳傷全程唱好跳滿，搏得滿堂彩。李翊君演出結束後表示一定會好好休養，保證在台中場恢復到百分之百的樣子，也喊話還沒購票的歌迷朋友，希望能在巡迴演唱會的最終場台中看見大家。

演唱會結束後，李翊君的歌迷組成祝壽團在後台提前幫她慶生，當她看見歌迷帶著幼稚園女兒、她證婚的粉絲，以及其他跟著她二、三十年的歌迷，端著特製財神爺蛋糕出現眼前，激動地瞬間紅了眼眶，直說：「從來沒想到會過這樣的生日，我實在太感動了。」歌迷除了策畫慶生，也在她彩排時送上台南碗粿、蜜餞、包子等特產，犒賞工作人員辛勞。

出道34年來首度前進台南，演出前李翊君就非常期待，本次中南部巡迴她加碼演唱台語歌曲〈追追追〉，為這首歌訂製一套25萬的全新黑色洋裝，她為了呼應大家的熱情，全程用不輪轉的台語和大家「抬槓」，全場哄堂大笑。

在台南的演出中，李翊君為了紀念過世的前經紀人再次獻唱〈苦海女神龍〉，這首歌也是她人生中一首很重要的台語歌，當天前經紀人的家人皆到場支持，李翊君深情唱到哽咽，引起在台下的親友及所有歌迷朋友不捨爆哭，讓現場哭成一片淚海。「2021翊如既往巡迴演唱會」5月8日將在台中演出，購票請洽寬宏售票。

李翊君上周末在台南演唱會上又唱又跳。（寬宏藝術提供）

李翊君為中南部巡迴訂製了一套25萬元的全新黑色洋裝。（寬宏藝術提供）

(中時 )