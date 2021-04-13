香港特首林鄭月娥今宣布修改香港選舉制度內容及選舉安排，草案明早立法會大會進行首讀。其中立法會地區直選，全港分為10個選區，每區兩名直選議員，包括新界5區、九龍3區及港島兩區，離島納入「香港島西」區。立法會選舉將於今年12月19日舉行。特首選舉訂於2022年3月27日舉行。

立法會10個地區直選選區

新界北：北區及元朗區西北部

新界東北：大埔區及沙田區西部

新界西北：屯門區及元朗區東南部

新界東南：西貢區及沙田區東部

新界西南：葵青區及荃灣區

九龍東：觀塘區及黃大仙區東南部

九龍中：九龍城區及黃大仙區西北部

九龍西：油尖旺區及深水埗區

香港島東：東區及灣仔區

香港島西：中西區、南區及離島區

選民登記

正進行的周期性選民登記：5月2日截止

因更改界別和選民基礎而設的特別選民登記：7月5日截止

林鄭月娥提醒，若市民了解新的界別分組定義後，得知自己有資格在功能界別投票，而以往從未在香港登記成為選民，仍須於5月2日前先登記成為選民，再在7月5日前按界別分組進行特別選民登記。

立法會選舉投票方式

選舉委員會（40席）：全票制（每名選委須投票選40人，不可多亦不可少）；候選人當中得票最多的40人當選

功能團體（30席）：除勞工界選出3人外，其他界別每名選民選一人；得票最多者勝出

地區直選（20席）：雙議席單票制（每區兩席，每名選民選一名候選人）；得票最多的兩名候選人當選

港府建議，由今年的選委會界別分組選舉及立法會選舉開始，使用電子選民登記冊，選民出示身分證明文件，票站人員用電子儀器核對和發票，毋須再用紙本和劃線。

選舉委員會界別分組選舉：2021年9月19日（將另行刊憲公告）

特首選舉：2022年3月27日（將另行刊憲公告）

(中時 )