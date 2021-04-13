台船(2208)執行國艦國造政策再完成一艘，今天舉行海軍新型兩棲船塢運輸艦命名暨下水典禮，總統命名為「玉山軍艦」。台船董事長鄭文隆表示，「玉山軍艦」自107年4月13日簽約、108年5月6日正式開工，再到今天舉辦命名暨下水典禮，台船結合國內外協力廠商全力投入本艦建造工作，「玉山軍艦」完工後將成為我國海軍新型兩棲作戰最新戰力。

「玉山軍艦」平時主要任務為提供海軍離島物資運補及人員運輸；因應天然災害時執行救災、臨時野戰醫院及國際人道救援；戰時，則可執行兩棲作戰任務，執行增援、應援及規復離島作戰與擔任海上機動野戰醫院。

「玉山軍艦」主要特性具有匿蹤型外觀、電磁脈衝防護等性能，並且配置完整的防空與對海面自衛作戰能力，能長時間在外海獨立執行各類作戰任務；另建置載運登陸戰車、登陸艇、直昇機、貨物彈藥物資等，也可執行醫療救援。

「玉山軍艦」另一項重大特點，配備台船自行研發的「智慧型調水系統」能夠大幅改善船體操作的機動性，讓國軍在執行任務時能獲得相當大的助益。

(時報資訊)