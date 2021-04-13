晟德(4123)下午舉行法說會，董事長林榮錦說，轉投資事業遍地開花結果，資產具備高度流動性，期待在2025年打造7~8個市值可達300億元的生技獨角獸企業。

林榮錦指出，隨著轉投資事業遍地開花結果，過去五年晟德資產價值已呈現數倍增長，同時具備高度流動性，這個強大的資金池，除做為投資資金使晟德進一步壯大，更能持續穩定配息讓股東共享營運成果。

未來將更專注於提高核心事業的競爭力與擴張，期待於2025年打造7~8個市值可達300億元的生技獨角獸企業。林榮錦強調，迄今集團內已有澳優、加科思、長聖等企業脫穎而出，晟德將透過徵求聯盟合作與平台共創的方式持續突破現有療法，快速催生集團內的小獨角獸，實現一起把餅做大、打國際盃的產業目標。

在轉投資公司加科思藥業價值利益提升與澳優乳業的獲利加持下，晟德(4123)2020年每股盈餘8.5元，並擬配發股利2.5元，連續21年配發股利紀錄。林榮錦說，未來將持續深化核心事業並透過策略調節集團流動性資產鞏固永續金流，可望每年都能穩定股利。

(時報資訊)