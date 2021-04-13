近期因政府大力推動生技代工產業發展並祭出優惠政策方案，使得台灣CDMO廠成為眾所矚目的焦點。晟德(4123)下午舉行法說會，持股22.16%的永昕(4726)今年將在竹北生醫園區設立企業總部暨研發中心(三廠)，進一步拓展新穎連續性製程開發能力以及異體細胞治療、ADC藥物等創新生技產品產品組合，成為具備高技術門檻的創新CDMO廠。

永昕自前年調整營運策略、轉型成台灣唯一專注於CDMO的公司，去年即繳出亮眼成績單，創下首度轉盈紀錄。看好全球生物藥開發市場，永昕透過「國際規格產能」與「創新技術」做出差異化競爭優勢：國際規格產能部分，除具有三條產線的一廠外，待cGMP生物藥量產製造二廠於2021年正式完工後，永昕將成為擁有多個蛋白質與抗體產線的全球大廠生物藥生產基地。

此外，晟德集團持股36.64%的順藥(6535)短期策略為持續擴張長效止痛針劑LT1001的全球覆蓋率並穩定貢獻現金流、中長期目標為快速推進研發進程，重點鎖定缺血性腦中風重磅新藥LT3001的二期療效驗證及可望創造第二成長曲線、適用於洗腎止癢(尿毒性搔癢)新藥LT5001，預計於完成臨床一/二期後有機會獲得國際授權的門票。

順藥的缺血性腦中風重磅新藥LT3001已完成台灣及美國兩地單劑量的二期臨床試驗受試者收案，並預計於今年Q3發表分析結果。而LT1001長效止痛針劑除已取得台灣及新加坡的上市許可外，也陸續申請馬來西亞、泰國等地藥證，此外，LT1001也已於中國大陸啟動三期臨床試驗，預計今年5月完成首位病人的收治。

(時報資訊)