日本政府今日正式決議將福島第一核電廠核污水2年後排入太平洋，對此我國衛福部食藥署表示，將會持續關注海洋的放射性汙染問題，並持續與原能會、海委會進行跨部會合作，不過我國自2011年起，至今已在邊境檢驗超過16萬件日本食品，其中僅有228件檢出微量輻射，但都符合日本與國內標準。

食藥署表示，我國自2011年311大地震後，即針對日本水產品加強抽驗，災情發生當月就要求自日本進口的活生鮮、冷藏、冷凍水產品需逐批查驗，檢驗輻射殘留量。

同年3月26日起更進一步暫停受理福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品報驗。104年5月15日起，5縣以外地區(都、道、府、縣)須檢附產地證明。104年5月15日起，輸入宮城縣、岩手縣、愛媛縣、東京都生產之水產品須檢附輻射檢測證明。

食藥署說，從2011年至2021年4月12日止，我國邊境檢驗日本食品共16萬8260件，其中只有228件含有微量輻射，但仍然符合日本及我國標準。水產品後市場部分，從2018年至2020年為止，後市場端共抽查1380件日本食品，同樣沒有檢出案例。

食藥署長吳秀梅強調，針對日本食品的核輻射殘留問題，將持續堅守既有的措施為國人把關，並持續與原能會、海委會跨部門合作。

(中時 )