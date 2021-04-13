比特幣交易所Kraken的執行長傑西·鮑威爾（Jesse Powell）警告，隨著比特幣突破6萬美元之後，各國對加密貨幣「可能會進行鎮壓」。

從美國財政部長珍妮特·葉倫（Janet Yellen）到歐洲央行行長克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）等許多官員，都對使用比特幣進行洗錢、恐怖分子融資和其他非法活動敲響了警鐘。

鮑威爾在接受CNBC採訪時說：「我認為可能會進行鎮壓。」最近，加密貨幣的價值飆升，比特幣上個月創下了超過61,000美元的歷史新高價格，上周末再度升破61,000美元，以太幣亦刷新歷史高價。

就交易量而言，Kraken是全球第四大數字貨幣交易所。在第一季度交易量達到創紀錄水平之後，該公司正在考慮在明年直接上市（類似於Coinbase）上市。

Coinbase計劃於週三上市，其市值可能高達1000億美元，超過紐約交易所（New York Stock Exchange）的所有者洲際交易所（Intercontinental Exchange）等主要交易場所的運營商。在華爾街和監管機構多年的懷疑之後，加密貨幣投資者欣然接受該公司在股票市場的首次亮相，認為這是該行業的一個重要里程碑。

儘管如此，鮑威爾仍認為，圍繞加密的監管不確定性不會很快消失。美國政府最近提出了一項反洗錢規則，要求將加密貨幣存放在私人數字錢包中的人進行3000美元或以上的交易時，必須進行身份檢查。

鮑威爾說：「那樣的事情真的可能會傷害加密貨幣，並有可能改變加密貨幣的原始初衷：就是讓所有人都能使用金融服務。」

諸如比特幣之類的加密貨幣常與非法活動有關，因為人們與之進行交易是匿名的。你可以看到資金的發送地，但不知道是誰發送或接收者。

(中時新聞網)