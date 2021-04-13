蔡英文總統近日歡天喜地宣布我國今年3月出口總額破新台幣一兆元，而在如此豐碩的經濟成果背後，推升台股突破萬七關卡，有「護國神山」之稱的台積電是最大功臣。對於台積電能生產全球90%的高級IC晶片，成為全球市佔率最高的晶圓代工廠，資深媒體人趙少康坦言，除創辦人張忠謀居和當年故總統蔣經國下令全力支持居首功外，當年的技術官僚，孫運璿及李國鼎也是2大幕後功臣。

趙少康13日PO文指出，我國出口總額破新台幣一兆元，不難發現「電子零組件」佔總出口比重約38%為最大宗，而我國10大出口廠商中，年年傲居榜首、推升台股突破萬七關卡，有「護國神山」之稱的台積電是最大功臣。

資深媒體人 趙少康。(圖/本報資料照)

讓人不禁想到，台積電之所以能夠成為護國神山，除創辦人張忠謀居首功外，國民黨也借錢投資台積電同樣功不可沒，因此實際上台積電過去曾是名符其實的「黨營事業」。當年，台積電創立所費不貲，且風險甚高，因此讓民間財團舉步不前，蔣經國得知後二話不說，一聲令下讓行政院長俞國華開國庫投資，同時令時任國民黨秘書長馬樹禮籌錢投資，以「國庫」及「黨庫」撐起台積電，如今被批評得一文不值的「黨產」，實際上卻是當年臺灣經濟發展的推手之一。

在台積電爬出虧錢泥淖後，國民黨賣出台積電股票，蔣經國更是沒有拿過任何一張台積電股票，全力為國為民，戮力打拚。如今民進黨談到國民黨時，總是繞著威權統治、白色恐怖，只要遇到執政弊端之時，往往說是「前朝遺毒、過去遺害」，卻忘了國民黨在留下「前朝遺毒」之時，實際上也留下不少「前朝遺德」。莫忘由於當年國民黨的付出，才能讓如今的執政者在面對許多爭議之時，還能夠以矽晶圓作為籌碼和中國大陸叫板。

吃果子拜樹頭，連陳水扁都曾經直指，國民黨執政時期的孫運璿及李國鼎二人是兩大幕後功臣，如今蔡英文政府在慶賀出口突破一兆元的同時，更應該肯定國民黨過去對於保衛台灣、建設台灣的光榮事蹟。不以意識型態操作去謀取選舉利益，肯定國民黨過去曾經為國家的付出，對國民黨而言，才真正公平。

今年三月，我國出口總額破新台幣一兆元，在如此豐碩的經濟成果背後，不難發現「電子零組件」佔總出口比重約38%為最大宗，而我國10大出口廠商中，年年傲居榜首、推升台股突破萬七關卡，有「護國神山」之稱的台積電是最大功臣。 但我們不禁想到，台積電... 由趙少康發佈於 2021年4月12日 星期一

(中時新聞網)