受到新冠肺炎疫情影響，多國祭出邊境管制措施，事業單位詢問如果受僱者配偶在境外生產，未離境前往陪伴的勞工可否請5天陪產假？勞動部今天函釋指出「受僱者配偶在境外生產，既有分娩事實，而陪伴方式多元，縱受僱者未離境，仍可請陪產假」。

函釋指出「性別工作平等法第15條第5項、第6項規定，受僱者於其配偶分娩時，雇主應給予陪產假5日。陪產假期間，薪資照給。…」、「有關受僱者之配偶於境外生產，既有分娩事實，而陪伴方式多元，縱受僱者未離境，仍可請陪產假。」

(中時 )