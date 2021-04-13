受到新冠肺炎疫情影響，多國祭出邊境管制措施，事業單位詢問如果受僱者配偶在境外生產，未離境前往陪伴的勞工可否請5天陪產假？勞動部今天函釋指出「受僱者配偶在境外生產，既有分娩事實，而陪伴方式多元，縱受僱者未離境，仍可請陪產假」。
函釋指出「性別工作平等法第15條第5項、第6項規定，受僱者於其配偶分娩時，雇主應給予陪產假5日。陪產假期間，薪資照給。…」、「有關受僱者之配偶於境外生產，既有分娩事實，而陪伴方式多元，縱受僱者未離境，仍可請陪產假。」
(中時 )
受到新冠肺炎疫情影響，多國祭出邊境管制措施，事業單位詢問如果受僱者配偶在境外生產，未離境前往陪伴的勞工可否請5天陪產假？勞動部今天函釋指出「受僱者配偶在境外生產，既有分娩事實，而陪伴方式多元，縱受僱者未離境，仍可請陪產假」。
函釋指出「性別工作平等法第15條第5項、第6項規定，受僱者於其配偶分娩時，雇主應給予陪產假5日。陪產假期間，薪資照給。…」、「有關受僱者之配偶於境外生產，既有分娩事實，而陪伴方式多元，縱受僱者未離境，仍可請陪產假。」
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。