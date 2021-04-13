台北捷運公司委管的貓空纜車連年虧損，今年恰逢營運15年，將首度停業更換纜線，預計耗費4700萬，更換時間自8月30日至12月初，共停業100天，北捷估將少收4000多萬。台北市議員王鴻薇質疑，貓纜年虧損達5000多萬，加上少收的4000多萬，等於今年將有1億的財務缺口，感嘆「神仙也救不回」。

北捷今在議會進行工作報告，會上表示貓纜營運即將屆滿15年，據原廠POMA公司維修手冊規範及歐洲標準EN12927-6規範，纜索已達使用年限，為確保系統運轉更安全，將進行換纜作業，將全面更新動物園站、轉角二站再到貓空站的纜索，來回總長約16.4公里。

北捷指出，換纜工程選在暑假結束後的8月30日開始作業，預計今年底前完成，總工期為100天，期間將全面暫停營運，將減少售票及商店租金收入，預估營收再減少4千萬，工程總費用則為4700萬元。

「真的覺得貓纜很難救。」王鴻薇批評，貓纜連年虧損，每日都在燒錢，成為北市難以收拾的錢坑，依北捷估算，貓纜在正常運量下，一年會虧5000萬，今年適逢換纜停業，又減少4000多萬收入，總體財務缺口來到1億元，可說神仙也無法救，建議北捷盡快研擬行銷措施，在停業前多賺一些。

北捷強調，營運品質與遊客安全，是北捷堅守的第一原則，絕對不會為了營收考量而忽略大眾生命財產安全。針對營收短少部分，北捷未來將會透過市府三貓計畫及多元化的遊憩方案與休閒活動，積極推廣貓空纜車及貓空旅遊。

北捷補充，貓纜纜索為金屬材質具有延展性，經過纜車系統持續運轉，纜索會因自身及掛載車廂重量而延伸，類似橡皮筋長期拉扯會變長，當纜索延伸超過一定長度，就須裁剪多餘出來纜索，但因材料有一定延展性，伸長至某長度就須進行更換，以確保安全。

(中時 )