宏碁集團旗下宏碁資訊（6811）繼成為微軟在台唯一同時具有Azure Expert MSP、LSP及CPS三重資格的資訊服務廠商後，近日再拿下微軟Surface Hub授權經銷資格，將可協助企業部署後疫情時代行動辦公室解決方案。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示，去年在疫情危機下，宏碁資訊持續積極在微軟生產力工具上加值賦能，以掌握企業數位轉型的契機。此次取得Surface Hub授權經銷商商資格後，將可更完整支持企業去建構未來移動辦公室所需的應變方案和一站式的落地服務，透過在Teams雲端辦公室的運用平台、加上微軟互動白板Surface Hub，企業將可擁有從雲端到地端，具高移動性與靈活且安全的團隊遠距會議協作解決方案。

運用Microsoft Teams認證的會議平台和商務用互動白板Surface Hub 2S系列裝置，可讓團隊隨時、隨處進行團隊工作。Surface Hub 2S配置4K+ 解析度螢幕及4K鏡頭和90度的視角，能大幅改善過往中大型視訊會議中的現場死角，同時遠端麥克風可直接收音，讓會議參與者都能掌握簡報發言者流暢的影音，也能隨時分享檔案。

(工商 )