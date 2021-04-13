民眾前往沙鹿登山步道，首先映入眼簾的是泛黃警示帶圍著兩間木造廁所，直呼實在很「落漆」。（陳淑娥攝）

市議員楊典忠要求市府補植景觀植栽，改善沿途土石裸露情況，並規劃步道安全設施。（陳淑娥攝）

台中市沙鹿登山步道近期成為網路IG打卡熱點，由於步道入口處廁所已封閉2年，造成諸多不便，且泛黃警示帶圍著兩間木造廁所，首先映入眼簾實在很「落漆」，市議員楊典忠要求改善基本設施。台中市觀旅局表示，因建置廁所需考慮汙廢水排放等問題，將邀集相關單位會勘研議。

市議員楊典忠表示，沙鹿登山步道位於國道3號下方免曬太陽，全長2公里緩坡道與高聳梁柱成為特色，他特地安排觀旅局長韓育琪會勘，希望可以補植景觀植栽，改善沿途土石裸露情況，並規劃步道安全設施。

楊典忠說，有民眾當場反應登山步道口2間廁所年久失修已封閉兩年，打1999陳情也沒下聞，來IG打卡熱點拍照，首先映入眼簾的竟是泛黃警示帶圍著的木造廁所，瞬間感覺很「落漆」，也造成諸多不便。

觀旅局指出，入口處廁所為沙鹿區公所在縣市合併前興建，屬乾式生態廁所，無水電，因缺少掩埋木屑材料故封閉迄今，因建置廁所需考慮汙廢水排放、接水接電及土地問題，將邀集高公局及沙鹿區公所等單位會勘研議改善，同時提醒民眾，步道1公里處也設有廁所供使用。

楊典忠表示，縣市合併之初，大肚山北側山坡地在颱風來襲時，常發生土石泥流順著台灣大道而下，造成國3沙鹿段下方基柱裸露，沙鹿登山步道土石石礫堆積，經市府水利局整治野溪與規劃治洪池才改善，如今登山步道已成為拍照熱點，市府有責任改善不良基礎設施。

觀旅局則指出，去年已針對步道內損壞較嚴重部分緊急修繕，也同步向中央申請經費補助，惟未能獲補助，將再研議爭取經費改善。

(中時 )