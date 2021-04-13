大陸財政部、海關總署等近日推出優惠政策顯示，自2021年1月1日至2030年底，對新型顯示器件生產企業進口國內不能生產或性能不能滿足需求的自用生產性原材料、消耗品和淨化室配套系統、生產設備零配件，對新型顯示產業的關鍵原材料、零配件生產企業進口國內不能生產或性能不能滿足需求的自用生產性原材料、消耗品，免徵進口關稅。

新浪財經報導，大陸財政部、海關總署、稅務總局近日發布《關於2021-2030年支持新型顯示產業發展進口稅收政策的通知》。北京智方圓稅務師事務所主管合夥人王冬生指出，對新型顯示產業進行進口稅收優惠支持，減輕企業稅收負擔，有助於企業在成本、價格等方面更具競爭力。

財政部等3部門2016年曾發布《關於扶持新型顯示器件產業發展有關進口稅收政策的通知》，時間是2016年1月1日至2020年12月31日。

相較此前文件，此次最新的通知在薄膜晶體管液晶顯示器件外，明確了有源矩陣有機發光二極管顯示器件和Micro-LED顯示器件免徵進口關稅。

通知還要求，承建新型顯示器件重大項目的企業自2021年1月1日至2030年12月31日期間進口新設備，除《國內投資項目不予免稅的進口商品目錄》、《外商投資項目不予免稅的進口商品目錄》和《進口不予免稅的重大技術裝備和產品目錄》所列商品外，對未繳納的稅款提供海關認可的稅款擔保，准予在首台設備進口之後的6年（連續72個月）期限內分期繳納進口環節增值稅，6年內每年（連續12個月）依次繳納進口環節增值稅總額的0％、20％、20％、20％、20％、20 ％，自首台設備進口之日起已經繳納的稅款不予退還。在分期納稅期間，海關對准予分期繳納的稅款不予徵收滯納金。

王冬生對此指出，一些新型顯示產業項目前期投入較大，增值稅申報一般會形成留抵稅額。政策允許分期繳納進口增值稅，這將減輕企業現金流壓力。

分析認為，大陸新型顯示產業將獲得更多政策支持。工信部財務司財經處處長何年初日前在中國電子視像行業協會Mini/MicroLED顯示產業分會第一次成員大會上表示，財務司一直積極推進新型顯示產業發展，促進相關新技術、新業態、新場景、新模式的培育應用，加速創新疊代和綠色低碳發展。當前，Mini/MicroLED已經成為新興產業的突破口，為此，應推動產業基金、引導基金和各類社會資本支持Mini/MicroLED顯示產業可持續發展。

此外，財政部、海關總署、稅務總局會同國家發展改革委、工業和信息化部還將製定印發《2021-2030年支持新型顯示產業發展進口稅收政策管理辦法》，並動態調整國內不能生產或性能不能滿足需求的免稅進口商品清單。

(工商 )