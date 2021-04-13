為持續振興藝文產業發展，文化部13日宣布完成第一階段「藝FUN NEXT」藝文專屬服務平臺升級，只要成為會員即可立即獲得2021臺灣文博會每筆消費超過600元折抵50元的優惠券7張。

文化部去年因應疫後振興發行的數位及紙本藝FUN券，民眾使用率高達97％，為延續熱潮、提供更多藝文消費資訊及專屬優惠，文化部推出「藝FUN NEXT」藝文專屬平臺，在1月平臺完成升級前，率先開放曾註冊數位藝FUN券的民眾加入，短短1個月募集逾10萬會員。

文化部今宣布，即刻起開放全民加入會員，並搭配「2021臺灣文博會」提供優惠，無論新、舊會員只要至手機應用程式商店下載最新「藝FUN NEXT」APP，即可於「藝FUN NEXT」APP獲得6張優惠券，在文博會3大展區近200個標示「藝FUN NEXT合作店家」的實體攤位，以及1張文博會線上「Get Buy」專區使用優惠券，每筆消費超過600元可折抵50元，另有多個合作店家提供會員限定加碼優惠兌換券。

後續「藝FUN NEXT」將永續經營，成為我國藝文資訊匯集最大入口平臺，包含全國藝文店家、藝文活動、藝文場館資訊及會員專屬優惠活動等，鼓勵民眾參與藝文活動及消費，促進藝文產業永續發展。

(工商 )