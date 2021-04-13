因完工交屋建案減少，加上天然氣售價在低點盤旋，欣高和欣雄等國內6家天然氣公司，營運連帶受到影響，中華民國公用瓦斯事業協會理事長陳建東13日表示，未來除了在整體上，要觀察房產景氣的變動因素，南部天熱，導致洗熱水澡減少之後，對於天然氣用量的衝擊，不過，未來天然氣價格的回升，將可更優化營收。

國內天然氣六雄，今年3月營收全部衰退，從最低的新海（9926）年減12.05％，到最高的大台北（9908）年減23.60％，是國內產業難得同步下滑的族群，欣雄（8908）董事長朱文煌13日表示，主要是天然氣售價在低檔所致。

朱文煌指出，以工業用天然氣占絕大多數的欣雄，在銷售不減的情況之下，對於天然氣價格回升，具有期待，也希望今年營收能夠超越去年。

國內天然氣售價在2020年1月凍漲時，每度約15.28元，2021年2月，第二度凍漲時約11.97元，在今年4月1日已經回升到每度12.44元。

欣高（9931）董事長陳建東指出，除了天然氣售價偏低，導致天然氣族群營收下滑之外，國內房市景氣也有重大影響。

他說，對於新建完工的成屋，天然氣公司有2個重要的營收時點，一是完工交屋給住戶時，天然氣公司進行掛錶時，會收取費用，最大的一筆是，天然氣設備裝置費，在建物完工時，向建商收取，通常是現金入帳，有的則是允許2個月的期票。

陳建東表示，今年3月或第一季，國內新完工交屋的建物減少，因此，掛錶費和裝置費的收入，相對較少。

至於家庭天然氣用量，則有南北區別，他說，今年的南部，3月份就已經使用冷氣機了，天熱導致天然氣熱水器使用減少，家庭用天然氣用量因而降低，而熱水的天然氣，占家庭的天然氣用量，占比是最高的，第二才是廚房用量。

(工商 )