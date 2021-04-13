主計總處13日公布最新薪資統計，將春節等季節因素考量後，2021年1加2月全體受僱員工人數815萬9千人，年增0.23％、增1.8萬人，年增幅度創下金融海嘯後（2010年以來）12年新低。

另外，1加2月全體受僱員工（含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工）經常性薪資平均為42,976元，年增率1.77％，也是四年新低，分析主要是受到疫情衝擊。而民眾最關心的年終獎金方面，主計總處表示，2021年受僱員工「年終獎金加績效獎金」等非經常性薪資（不含加班費），平均1.64個月，也是創下四年新低。

不過從行業別觀察，主計總處說，金融保險業平均拿到3.92個月、不動產業拿到2.39個月、營建工程業也有1.23個月，均創下13年來新高紀錄。然而，官員也提到，整體受僱人數若與2019年12月（疫情前）的水準相比，還少了2.2萬人，意即勞動市場尚未完全恢復至疫情前。

(工商 )