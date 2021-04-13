新光三越台北信義新天地A11不斷引進話題品牌吸引時髦客，新進駐的美式餐廳品牌「M One Cafe」，來自橘色餐飲集團，昨（12日）起試營運、16日開幕，帶來全新的加州風格店裝，和6款獨家餐點、甜點和飲品，吸引「食」髦新客。

M One Cafe大安本店2010年在台北東區創立，至今滿10周年首度展店，橘色餐飲集團執行長袁悅苓表示，A11店邀來療癒系花草品牌「草肉實堂」，以乾燥的蒲葵葉搭配粉色蘆葦打造綠意空間；且獨家與甜點工作室「虹HUNG pâtisserie」合作「藍莓塔、巧克力控天堂」2款甜點，期望跨品牌強強聯手，未來甜點每季都與不同品牌合推快閃新品。

M One Cafe藍莓塔200元（左起順時針）、奶香蛤蜊義大利麵330元、牛小排佐菠菜燉飯480元、綠野仙蹤蔬果昔180元、巧克力控天堂售價200元、橙香雞腿排早餐380元。（新光三越提供）

A11的M One Cafe共57坪、60個座位，獨家限定餐點有「牛小排佐波菜燉飯」、「奶香蛤蜊義大利麵」、「橙香雞腿排早餐」；經典熱銷餐點有「M One酪梨培根起司牛肉堡」、「M One什錦蛋捲」、「嫩菠菜沙拉」，每款餐點幾乎沒有調味，可吃得到食物的原味。未來營業時間預計提早至早上9時，看好進駐A11可帶來新客群，預料家庭客會變多，一年目標業績4000萬元至50000萬元，可比本店30坪、38席年營收3600萬元更高。

袁悅苓表示，隨M One Cafe進駐百貨，本館同步改裝，預計8月重新開幕；集團旗下橘色涮涮屋第4季也會到新光三越台中中港店開分店。

M One Cafe首度推出「幽默字典」專屬品牌濾鏡，另有「暖陽加州」濾鏡，供年輕族群拍照打卡套用。（新光三越提供）

(中時 )