義大皇家酒店自即日起至6月底推出周末同享平日價的限時優惠「超級五六日」住房專案。（義大皇家酒店提供）

通常周五、六、日入住星級飯店，費用較平日貴已很普遍，多少影響民眾假日出遊住宿的意願，高雄義大皇家酒店表示，自即日起至6月底特別推出周末同享平日價的限時優惠「超級五六日」住房專案。

業者表示，義大世界結合購物、遊樂園及5星級酒店，近期一站式度假頗為盛行，暑假前不妨安排一個週末體驗全包式的旅遊體驗；週五入義大皇家酒店，室內有水療館等設施，舒緩身心，為接下來的假期先儲備能量，若是安排3天2夜旅行，義大世界購物廣場舉辦「春日愛美季」活動，多項國際品牌商品全面2折起，而義大遊樂世界也推出750元優惠票價，飯店加碼贈送摩天輪搭乘券。

義大皇家酒店行銷公關協理丁柏偉表示，義大皇家酒店推出假日不用再加價的「超級五六日」住房專案，6月底前的周五入住原本定價1晚1萬3000多元的豪華雙人房含翌日自助式早餐2客，售價3100元且專案優惠皆含稅，選擇周五、周六連住2晚6200元，原周六須補假日差額的1100元由飯店吸收，若從周五住至周日3個晚上，雙人行僅8200元、平均每晚2734元可享受星級飯店假期。（此專案勞動節、端午連續假日不適用）

(中時 )