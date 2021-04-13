擁有博士學位的黃小姐感嘆因為少子化，許多大專院校招生都面臨極大考驗，也連帶影響黃小姐職涯規劃。

黃小姐表示：「我先前就在大學服務，大都是研究計劃的研究員，有經費學校才會願意續聘，加上學校經營不易人事縮編，常碰上面試時對方就會表明，除了主要的研究計劃外還需要兼任一些行政事務，知道這是大環境的問題並非學校刻意刁難，所以我之前都選擇默默接受」，但後來她發現，術業有專攻，沒有接觸過的業務根本隔行如隔山，再加上是約聘人員相對沒保障，有時被迫加班就會倍感心酸。

最近黃小姐才剛結束上一份學校約聘工作，因為待業求職才上1111人力銀行瀏覽工作，正巧看到「幸福企業」票選活動，「好多公司的優職福利都是我所嚮往的，點點滑鼠順手投票，沒想到能夠抽到1萬元，真的非常驚訝！」

她也希望這樣的好運能夠延續到日後的求職過程，好運續降，讓她能早一日找到適合自己的工作。最後黃小姐也補充說，自己過去也有應用外語的教學經驗，所以，她也不排除可能先到1111家教網上找份家教工作。

(中時新聞網)