竹山秀傳醫院配合長照2.0政策，促進長者健康，提升老人生活品質，在鹿谷鄉永隆社區，成立C級巷弄長照站；未來每周二、四，由院方提供藝術課程、精油芳療、認知促進等課程，讓長輩學習、活動筋骨及擴展生活圈。

永隆社區C級巷弄長照站，13日舉行揭牌儀式，包括竹山秀傳醫院院長謝輝龍、鹿谷鄉長邱如平、衛生局長黃昭郎等人都到場見證。

鹿谷鄉老年人口比率高達20％，在南投縣13鄉鎮市中居第2位，僅次於中寮鄉；因此，鄉長邱如平積極推動成立據點，希望讓年輕人在外打拚沒有後顧之憂，老人家擁有健康的身體，能照料自已己是當務之急；加上永隆社區發展協會理事長康峻郎極力促成，長輩們參加活動踴躍。

竹山秀傳醫院在長照站提供生理量測、四癌、無煙宣導及長照Ａ據點諮詢服務，高齡運動中心也將儀器搬到現場讓長輩體驗，並提供專業的運動指導。

謝輝龍說，目前，國人平均壽命是80.6歲，而實際健康餘命是70.3歲，那意味多數老人家有7到10年是處於失能、失智，必須有專人從旁照料；竹秀積極推動優質長照服務，深入鄰近社區建構完整的ABC照顧服務，也藉此增強鄰里居民間彼此的連結，讓長者能常走出戶外，維持人際關係、活出自信與尊嚴。

謝輝龍表示，偏鄉據點經營實屬不易，希望永隆村的長輩們能珍惜，並多參與據點活動，讓竹秀持續落實社區照顧關懷，提供服務嘉惠更多長者，減輕年輕人負擔，讓長輩安享晚年。

(中時 )