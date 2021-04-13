台鐵太魯閣號出軌意外事發迄今邁入第11天，釀禍工程車司機李義祥及當天陪同李前往工地的越籍移工「阿好」依涉嫌過失致死收押。台被市議員王世堅指出，李義祥明明有自小客，但卻開工程車去工地，此舉本身就有很大疑點，他更呼籲檢方應該趕快調查保險情況，因為李義祥可能想透過報廢工程車領取龐大的保險金。

根據《TVBS》報導，王世堅受訪時表示，李義祥有自小客，但卻不開，反而開一部有吊車的工程車，基本上就很大問題，這部工程車的車齡有28年了還在使用，鐵路局和檢方就應該趕快了解這部車的保險情況。

王世堅指出，因為它也可以以工程保險報出保，也就是這部工程車，造成的一些事故，在工程車的保險以外，還有對工地的保險，兩個加起來，金額應該滿龐大的。

台北市土木建築學會理事長余烈則透露，政府的標案，像高速公路、地鐵站、水庫等等，是不可能像李義祥這樣租牌、借牌，因為現在都是公開透明，但唯獨在台鐵這種百年老店，才有可能有一些運作，雖然要遵守政府採購法，但他們就是有一些運作的方式，讓他們想要的人得標。

余烈坦言，自己有2次和台鐵打交道的經驗，「沒關係就是拿不到，你也不知道為什麼，就是拿不到」，而他認為，整個公司要重組，也不是交通部長林佳龍講「公司化」三個字能解決，內部有些待了二十年、三十年的，能請他馬上走路嗎？發包的這些人，你可以一下把他換掉嗎？

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(中時新聞網)