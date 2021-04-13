國道3號南下324.5km處、柳營交流道附近，13日下午16時許，發生5車追撞事故。（台南市政府消防局提供／張毓翎台南傳真）

國道3號南下324.5km處、柳營交流道附近，13日下午16時許，發生5車追撞事故。（台南市政府消防局提供／張毓翎台南傳真）

國道3號南下324.5km處、柳營交流道附近，13日下午16時許，發生5車追撞事故，造成2人重傷、3人輕傷，台南市政府消防局獲報趕往現場，將5名傷患均送往柳營奇美醫院救治，至於事故發生原因現由國道警察調查釐清中。

台南市政府消防局表示，今天下午16時許據報，國道3號南下324.5km處發生3輛自小客車、1輛工程車、1輛油罐車追撞事故，出動消防車及救護車4車8人前往搶救，將傷者送往柳營奇美醫院救治。

(中時 )