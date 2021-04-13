國3台南柳營段事故 油罐車連撞4轎車 5人受傷送醫 17:362021/04/13 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道3號南下324.5km處、柳營交流道附近，13日下午16時許，發生5車追撞事故。（台南市政府消防局提供／張毓翎台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號南下324.5km處、柳營交流道附近，13日下午16時許，發生5車追撞事故。（台南市政府消防局提供／張毓翎台南傳真） 國道3號南下324.5km處、柳營交流道附近，13日下午16時許，發生5車追撞事故。（台南市政府消防局提供／張毓翎台南傳真） 國道3號南下324.5km處、柳營交流道附近，13日下午16時許，發生5車追撞事故，造成2人重傷、3人輕傷，台南市政府消防局獲報趕往現場，將5名傷患均送往柳營奇美醫院救治，至於事故發生原因現由國道警察調查釐清中。 台南市政府消防局表示，今天下午16時許據報，國道3號南下324.5km處發生3輛自小客車、1輛工程車、1輛油罐車追撞事故，出動消防車及救護車4車8人前往搶救，將傷者送往柳營奇美醫院救治。 彰化國道1號深夜嚴重車禍 汽車自撞人噴出遭輾1死1重傷 大貨車不慎撞擊機車 後座老翁遭輾壓搶救不治 (中時 ) #追撞 #柳營 #交流道 #國3 #重傷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國三400萬賓士車撞工程車成火球 男女驚惶逃生路況一度塞爆 12:412021/04/13 社會 柴油車6期排放標準恐再延 業者批守法被當笨蛋 18:242021/04/13 生活 杏林春暖 台東醫界發起太魯閣事故傷者就醫免掛號費 15:562021/04/13 生活 安家專案 警護送太魯閣號傷者返家 18:342021/04/13 社會 苗栗檢舉達人舉發交通違規案增加 違規停車為大宗 13:472021/04/13 社會 《類股》和泰車、裕隆法說接力 多頭先鋪紅毯 12:332021/04/13 財經 天竺鼠車車 變Q萌湯圓 04:102021/04/13 時尚消費 國瑞汽車捐贈Corolla暢銷車款及核心零件給學校與研究機構 17:492021/04/13 財經 5月報稅季 3種稅開徵 04:102021/04/13 金融．稅務 7年內4名新北天道盟要角遭狙殺 幫派搶利益殺紅眼 09:392021/04/13 社會 撐到梅雨來 中部供5停2持續 04:102021/04/13 金融．稅務 社會熱門新聞 SWAG最賺女優前2名年齡曝光！粉絲難以置信 - 社會 影／桃園騎士「秒切3車道」勇撞賓士 網笑超療癒：一直刷重播 - 社會 台北酒吧驚見活春宮 男慾火難耐脫褲口愛 路人全錄下 - 社會 女高中生疑遭男網友拐走失聯3日 晚間於中壢被警方尋獲 - 社會 前金門縣警局長A機票價差32萬招待家人出遊 確定關4年6月 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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