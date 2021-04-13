全台旱象嚴重，石門水庫集水區4月份雨量偏少，蓄水率只剩31％，是建庫以來第3少，石門水庫區內的薑母島，居民吶喊雖然鋪設浮筒作為臨時碼頭，還是無法解決出入問題，甚至在庫底畫出「SOS」字樣，市長鄭文燦說，市府會專案協助居民交通問題。

石門水庫水位降低，北水局加強清淤，日前國軍也加入清淤行列，期盼增加水庫庫容量。北水局指出，今年清淤目標以400萬立方公尺以上為目標，目前石門水庫蓄水量為建庫以來第3少，最嚴重前2枯分別發生於2002年及2015年，呼籲民眾要節約用水，共度難關。

石門水庫水情第三枯薑母島居民畫SOS求救。（呂學賢提供／呂筱蟬桃園傳真）

目前薑母島居民出入只能靠舢舨，但水位持續下降泥沙變多，導致舢舨也無法靠岸，居民呂學賢甚至利用耕耘機在草地上發出「SOS」求救訊號，希望政府在枯水期架設便橋，解決居民回家的路。

呂學賢說，將近1個月1滴雨都沒落下，薑母島住戶簡直是三等居民，島上沒有自來水，連山泉水都快乾涸，現在連出入的交通都成問題，雖然體育局已借調120個浮筒搭建臨時碼頭平台，但是水位直直落小船出入仍擱淺，只好每天一早就去鏟淤泥、擺浮筒，希望市府盡量協調各單位，有多少浮筒都能借來給薑母島使用。

石門水庫水情第三枯薑母島居民畫SOS求救。（呂學賢提供／呂筱蟬桃園傳真）

市議員陳治文指出，早在石門水庫尚未興建時，薑母島對外原有便橋，但是水庫興建後遭淹沒，如今枯水期民眾交通變成大問題，希望政府單位能跨部會溝通，在不違背環境保護之下興建便橋，否則水路不通改走後山道路，交通時間從5分鐘變成1小時，對年長居民來說體力完全無法負荷。

鄭文燦表示，目前薑母島碼頭無法停靠，交通出入會以專案方式來協助，萬一屆時真的無法出入，看是空投物資或是水源問題都會尋找最好的解決方案。

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(中時 )