外送經濟夯，不過通常都有一定範圍，太遠的不送，一名外送員表示，為了幫在山上工作的好友送2杯手搖飲，他從台北殺到海拔3千多公尺的合歡山，騎了5個小時共286公里，並在合歡山星空美景下拍照，將此「壯舉」PO在臉書，貼文曝光後讓大批網友感動，直呼：「友情無價」！

原PO在臉書社團《爆廢1公社》PO照寫道「這是一個為送飲料給高山工作的朋友，從台北跑到埔里，再送到合歡山的故事」，他指出山上氣溫只有2度，光是台北到合歡山，單程就騎了286公里，他騎的是HondaForza300，還不忘在文末幽默問大家「你今天FoodPanda了嗎？」

只為2杯手搖飲，外送員騎了286公里，從台北殺到合歡山。(圖/截自臉書爆廢1公社)

FoodPanda外送員，特地拍下一整片浩瀚星空。(圖/截自臉書爆廢1公社)

原PO特地在太魯閣國家公園標示前拍照後才下山，從照片中可見，除了他的機車及FoodPanda外送箱，最吸睛的其實是一整片浩瀚星空，照片曝光後讓大批網友跪了，瞬間吸引5千多人按讚，並紛紛回應「狂！」、「看到那風景已值得」、「好棒的風景，好好的朋友」、「熱血」、「太厲害了」、「美到不枉此行」、「真是猛將」、「被生活耽誤的攝影師」、「星空超美！」、「這星空太無敵了吧」、「這相機好強大」、「要不要順便環島了」、「這友情無價」。

還有網友問「想知道怎麼跨區訂購？」好奇中部為什麼可以叫到北部的FoodPanda，跟原PO下單的友人則在底下留言回應「很簡單的，加他賴」；還有網友笑說「那位外送員先生，你是不是想去看夜景，然後熊貓的大包包忘記拿下來？」、「公司應該要給你一些公關宣傳費用才對」。

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(中時新聞網)