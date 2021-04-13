香港立法會明天（14日）一讀《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》，草案內容今天（13日）出爐，當中立法會地區直選分為10區，香港島分為「港島東」及「港島西」2區，其中離島將與中西區合併為「港島西」；九龍分東、中、西3區；新界分5區，每區佔2席。

據香港01報導，根據政府《完善選舉制度草案說明》簡易說明，負責提名及選出行政長官的1500人選舉委員會選舉，將於今年9月19日舉行，新一屆選委會將於2021年10月22日組成，任期5年。第七屆立法會選舉將於12月19日舉行。明年3月27日則舉辦特首選舉。

香港特首林鄭月娥下午4時舉行記者會介紹草案內容，律政司司長鄭若驊、政制及內地事務局局長曾國衞、常任秘書長鄧忍光等人出席。

林鄭月娥表示，今早行會已通過《選舉改制綜合條例草案》，並得到立法會主席梁君彥同意，於明天召開大會一讀及二讀綜合草案。

林鄭月娥表示，草案是近年非常複雜、內容很多的法案，中文版已有500多頁，一共要修改8條主體法例及24條附屬法例，能夠在2星期內完成綜合條例草案，有賴各方努力，首先感謝人大常委會提供清晰具體內容，讓港府落實和體現有關細節，同時感謝律政司領導團隊日以繼夜工作。

林鄭月娥指出，修改選舉制度後，立法會投票方式將分為3類，選委會界別將以全票制投票，每名選委須投下40票，取得最多票數的40人當選；功能界別沿用傳統的得票最多者勝出原則；分區直選則採用「雙議席單票制」，10個分區中，各區選出2名議員，每名選民可取1票。

候選人資格審查委員會方面，林鄭月娥說，委員會將有1名主席、2至4名成員，由行政長官委任，只有《基本法》第48條第（5）項所指的主要官員才有資格出任成員，即司長、副司長、局長、廉政專員、審計署署長、警務處處長、入境事務處處長及海關關長。

林鄭月娥強調，注意到社會上有輿論質疑，單以政府官員出任資格審查委員會成員的公信力不足，因此政府稍後會提出修訂，加入若干名社會人士。

林鄭月娥表示，條例草案將修訂《選舉(舞弊及非法行為)條例》，加入2項新罪行，包括任何人在選舉期間內藉公開活動煽惑他人不投票、投白票或廢票，即屬非法行為；任何人故意妨礙或阻止另一人在選舉中投票，即屬舞弊行為。

為便利年長或有需要的選民投票，投票站主任可在投票站設立優先取票隊伍，包括70歲或以上人士、孕婦、殘疾人士等。

(中時 )