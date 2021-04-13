全台旱象未解，為配合抗旱需求及節水政策，陸軍六軍團、農田水利署及北區水資源局13日締結合作夥伴，簽署「桃園地區埤塘水源擴大使用合作意向」，協議在旱災期間將利用國軍淨水設備處理埤塘水源，提供民眾及產業使用，提升政府抗旱能量。

市長鄭文燦指出，市府去年10月起超前佈署，針對埤塘水、地下水、放流水及工地水等4種備援水源制定使用計畫，其中埤塘水部分，除了供應桃三灌區外，還反向供水給水廠。這次與六軍團的五三工兵群、水利署、農水署與市政府四方合作，把埤塘水源經過五三工兵群的淨水設備，可提供每天至少200噸的水源，供應給家庭或工業使用，規模也許還可以擴大。

水利署副署長黃宏莆說，去年起提前各項抗旱佈署，桃園市每周召開抗旱會議，包括水資源回收中心、抗旱水井、埤塘等水源利用，放寬地下水權使用限制及節水宣導，並盤點水塔、水車及大賣場礦泉水等抗旱貨品，不僅讓桃園水情獲得有效控制，更有餘裕支援新竹，是中央與地方政府合作抗旱的最好案例。

陸軍第六軍團指揮部參謀長劉暐欣表示，國軍很榮幸能參與抗旱行動，一定會戮力達成任務，在抗旱工作中盡一份心力。

(中時 )