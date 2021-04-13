科技正快速改變消費者習慣，例如購物、媒體使用和旅行的方式，進而影響可支配所得的運用習慣，新冠肺炎疫情更加速這股趨勢，隨著新星崛起，過去的當紅炸子雞逐漸成為明日黃花。景順投信建議，投資人可選擇能及早辨識這類趨勢變化，投資於推動生活方式變遷公司的全球多主題基金來長線布局。

景順環球消費趨勢基金經理人Ido Cohen表示，除了聚焦於線上主題外，同時主動布局於尚未被發現的潛在投資機會，像是隨著經濟重啟，已先聚焦於低花費的在地「生活體驗」公司，因為這些企業通常沒有電子商務的對手，普遍較不受景氣衰退影響。此外，疫苗的部署有助擴大社交活動並增加支出，像是渡假村、影城、餐廳的人流可望回籠，都是目前值得關注的趨勢與主題。

現階段景順環球消費趨勢基金資產約有三分之二布局於電子商務、電玩遊戲、社交媒體、影音串流等新型態消費族群；另有三分之一布局於疫苗接種受惠族群，截至2021年3月底，基金績效在過去短中長期皆排名同型基金第一，表現優異。

展望後市，Ido Cohen表示，隨著疫苗接種將推動經濟活動重啟並恢復正常，美國和歐洲消費預期將出現復甦，特別是美國拜登政府的1.9兆疫情紓困方案及3兆的基建改善方案等大規模刺激政策推動下未來數月股市整體前景良好，將更集中於物色將會領先市場的股票。

(工商 )