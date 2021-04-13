國瑞汽車自1994年開始對學校與研究機構捐贈車輛及相關零組件，希望在國內汽車技能教育及車輛研究機構的研究發展上能略盡棉薄之力。截至目前累計捐贈TOYOTA小型車69輛、日野大、中、小型貨車16輛、小型車引擎69組、變速箱86組及5組大型車核心零組件。

繼去年國瑞汽車捐贈市價高達4,800萬元的最新國內六期排放法規的大、中、小型商用車輛共16輛及關鍵零件給全台13所大專院校及技職學校後，今年再次捐贈Corolla Cross 7輛、 Corolla Altis 9輛及核心零組件8套給14所大專院校與技職學校以及車輛測試中心（ARTC）。用來優化學校實作環境，讓年輕學子在實習課程中精進專業技能、提升競爭力，為台灣汽車業培育更多學用合一的優秀人才。

國瑞今年的贈車活動從2月開始到3月，從台灣頭（城市科大、新北高工）一路送到台灣尾（屏東高工），盡可能將有限資源送到最需要的地方。同時，在參與各校舉辦的捐贈儀式中，獲得大家的感謝與肯定，也觀摩到學校如何活用捐贈的車輛、核心零組件的教學成果，更加堅定國瑞汽車持續力挺教育及研究機構的決心。

(工商 )