2021年大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動展開，連續13年擔任大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動合作夥伴的福斯商旅，今年同樣不缺席，以德國性能皮卡Amarok V6搭載Q版媽祖氣球作為前導車，同時派出深受Happy運將所喜愛的T6.1 Caravelle擔任鎮瀾宮官方後勤支援車，守護媽祖遶境行程。

福斯商旅表示，大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動，規模之大、投入信眾之多被稱為是世界三大宗教盛事之一。深耕台灣在地文化不間斷的福斯商旅自13年前就投身參與此活動，成為官方長期合作夥伴之一。去年3月全台齊心抗疫，遶境活動被迫延後之際，長年以實際行動支持媽祖遶境活動的福斯商旅惜福獻映《明天過後，妳我相約再聚》品牌影片，傳達福斯集團#WeNotMe品牌精神一同抗疫，向所有防疫人員致上最高敬意。今年遶境活動重回傳統農曆3月，福斯商旅同樣以德國性能皮卡Amarok V6作為活動前導車，貨斗搭載醒目的Q版媽祖氣球扮演領頭「報馬仔」角色，在前方守護遶境隊伍平安。此外，福斯商旅同時提供四輛T6.1 Caravelle，作為大甲鎮瀾宮官方後勤支援車，以寬闊的行李空間、高規的主被動安全防護與出色性能等，擔任大甲鎮瀾宮媽祖活動的最佳後盾。

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