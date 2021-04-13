電感廠今展科（6432）今年新增面板客戶大陸惠科，使得面板客戶群集滿友達、群創、BOE及惠科四家，在LCD面板供不應求之下，今展科2021年的營運看升，目前今展科自製的繞線電感產能滿載，一體成型電感稼動率也達92％，法人預期，景氣能見度不差，今展科今年EPS可望挑戰3.5元。

電感廠股價因興櫃掛牌的臺慶科（3357）即將於4月下旬掛牌，興櫃股價一度衝高至200元整數大關，拉動電感廠的比價效應，今展科本波段一度觸及49.75元的新高紀錄，今年以來累計漲幅已達28.55％。

今展科統計，3月營收在工作天數回升之下，單月營收重返億元大關，達1.04億元，為歷年同期新高紀錄，也為史上單月第四高之營收數字，月增29.8％、年增22.7％，累計今展科今年第一季營收3.06億元，順利締造新猷，年增幅度達34％。

今展科表示，今年新增面板客戶惠科，使得公司已經成為友達、群創、BOE、惠科等四家面板廠的電感供應鏈，面板產業看起來持續暢旺，公司透過面板廠攻入的筆電供應鏈，看起來景氣續航力也不差，因此今展科對今年營運看法中性偏向樂觀，預期2021年營運可望持續成長。

此外，在車用產品上，今展科在代理線上也開始小量交貨，惟整體交貨比重仍低，營收占比低於5％。

今展科統計，目前繞線電感產能滿載，一體成型電感（Molding Choke）稼動率也達92％以上，第二季接單還是有能見度，預期單季營收應有機會挑戰繼續成長。

今展科去年獲利達7,500萬元，已經創下歷年新高紀錄，年增44.23％，但因股本提升，全年EPS達2.91元，約略與2018年持平，董事會決議擬配發1.6元現金股利，以今展科13日收盤價44.1元計算，隱含現金殖利率約3.63％。

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