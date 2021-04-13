陳布朗全新音樂嘻遊實境秀《布朗！阿財勒？Beat & GO》，第五集節目找來「台客天團」玖壹壹，陳布朗想邀玖壹壹合作音樂，玖壹壹則想說服陳布朗到台中開店，並以買布丁為由，連哄帶騙把陳布朗帶上車，帶他到台中體驗風土民情。

陳布朗和玖壹壹結緣於10年前，當時玖壹壹剛組團需要表演舞台，而陳布朗那時舉辦了個音樂節，邀請他們參與演出，他說：「玖壹壹一接到邀約，很開心地衝來台北，而且不拿酬勞，也因為一個免費演出就結緣。」他們一見如故，越聊越起勁，只要玖壹壹到台北工作，就會到陳布朗的餐廳吃飯，喜歡陳布朗餐廳氛圍的玖壹壹也力邀他到台中開店，不過這個計劃講了三年遲遲沒下文，因此玖壹壹以買布丁為由，將正在散步的陳布朗「騙」上車帶他南下台中，實際體驗台中的風土民情，趨使布朗到台中開店計劃盡快成行。

玖壹壹率先端出台中私密景點，先帶他台中都會公園放風箏，大肚山景觀區看風景，玖壹壹解釋到公園放風箏是為了讓陳布朗看到台中幸福洋溢的味道，而店裡的生意會像風箏一樣越來越好，越飛越高。玖壹壹知道陳布朗熱愛音樂，還拿出壓箱寶帶他前往大舞廳唱唱跳跳，果真收買陳布朗的心，他開心地說：「這是我來台中這是最好玩的一趴。」最後各懷鬼胎的二組藝人，各自計劃能不能成真，將完整收錄在每週日21:00播出的音樂嘻遊實境秀《Song walks寫一首愛上台灣的歌～Beat & GO布朗！阿財勒？》。

玖壹壹帶陳布朗體驗台中風土民情。（相信音樂提供）

陳布朗邀玖壹壹助陣《Beat & GO布朗！阿財勒》。（相信音樂提供）

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