桃園市大溪區以老街、豆干、木藝聞名外，曾經也是台灣主要煤礦產區之一，務農與做炭礦是老一輩大溪人共同回憶，文化局今年啟動「大溪順和煤礦」文化景觀調查研究及「桃園市煤礦產業文化資產普查計畫」，大嵙崁文教基金會舉辦大溪煤礦產業記憶採掘展，展出居民提供的文物及老照片，邀民眾見證這段礦業歷史。

市長鄭文燦指出，橫跨三峽到大溪三層的煤田，是台煤分布最廣、最具代表性的煤系，大溪所產的煤礦，在民國50至60年代盛極一時，其中規模最大者為台陽公司系統、簡阿牛建成商行的「建成炭坑」，還有順和煤礦與正福煤礦等。早期礦場老闆樂於回饋鄉里，包括大溪國小、永福國小及美華國小等，都有礦業支持的足跡。

大溪礦業文化歷史展，回憶礦坑文化。（呂筱蟬攝）

順和煤礦礦長余德隆說，大溪煤礦從1901年邱明福先生取得大溪第一份礦權起算，至今已120周年，順和煤礦為現今保存較完善的礦場，期盼能順利成為文化景觀，不僅可以多一處休閒場所，年輕一代也能夠對煤礦產業文化以及先民事業更加了解。

大溪煤礦產業記憶採掘特展透過文字及影像呈現大溪煤礦120周年產業記憶，展期自即日起至8月31日止。

(中時 )