智易(3596)今(13)日舉行法說會，總經理曾釗鵬表示，今年缺料、漲價是最大的挑戰，智易毛利率第二季應該會好一點，全年審慎樂觀看待，會力拚獲利成長，另外，智易也成功跨足車用電子，最快本季開始小量出。

智易去年第四季單季營收91.22億元，季減少4%，年增加18%，單季毛利率15.6%，稅後純益5億元，季減少8%、年增加96%，單季每股稅後純益2.56元；累計2020年營收337.65億元，年增加3%，稅後純益16.31億元，年增加20%，每股稅後純益8.36元，全年毛利率15%。

展望今年，曾釗鵬表示，今年面臨的還是原物料缺乏，晶片交貨期變長，且價格也漲價，尤其是記憶體價格也都在漲，另外，海運貨運價格也上漲，對於系統廠而言，成本造壓力大，但客戶也表示可以理解並陸續同意反應實際成本來調整價格，應該可讓狀況有一些改善。毛利率表現部分，智易毛利每年都有成長，但今年第一季受到原物料成本提升，所以比較難成長，但已經陸續反應客戶漲價，所以毛利率第二季會好一點，整體來說，全年維持審慎樂觀態度，力拚獲利成長。

曾釗鵬進一步說，現在晶圓醞釀第二波漲價，記憶體也是會繼續漲，業界都在搶料，現階段甚至已經聽到拉料需要50周，今年會成長的幅度取決於產能的取得，至於何時可以緩解，目前還沒看到時間點。

值得注意得是，曾釗鵬今透露，智易汽車電子領域傳出好消息，投資一年多的新產品經過認證，最快本季開始小量出，客戶名稱則暫時保留。

至於產能，智易早在2018年就有規劃擴張生產基地，向母公司仁寶租用越南生產基地，2019年第二季開始量產，智易目前越南新廠未加入，越南比上大陸為3比7，待第四季越南新廠啟用，兩邊各半。

(時報資訊)